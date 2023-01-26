Швейцария ввела санкции против двухсот российских физических и юридических лиц

12:54 26 января Киев, Украина

В то время пока российский агрессор продолжает терроризировать Украину, власти Швейцарии согласовали дополнительный пакет санкций против страны-оккупанта.



Как говорится в сообщении правительства Швейцарии, санкции были введены в отношении 200 физических и юридических лиц.

"Федеральный департамент экономики, образования и исследований начал внесение поправок в приложения к соответствующему постановлению в рамках своей компетенции и утвердил, среди прочего, санкции в отношении еще около 200 физических и юридических лиц", - отметили в ведомстве.

В перечень ограничений включен запрет на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка и услуг по опросу общественного мнения, а также новые меры контроля и ограничения на экспорт различных товаров, в том числе товаров двойного назначения, товаров для военного и технологического усовершенствования или для развития оборонно-промышленного комплекса или товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала россии.