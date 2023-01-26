Швейцария ввела санкции против двухсот российских физических и юридических лиц

В то время пока российский агрессор продолжает терроризировать Украину, власти Швейцарии согласовали дополнительный пакет санкций против страны-оккупанта.
Как говорится в сообщении правительства Швейцарии, санкции были введены в отношении 200 физических и юридических лиц.
Как говорится в сообщении правительства Швейцарии, санкции были введены в отношении 200 физических и юридических лиц.
В перечень ограничений включен запрет на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка и услуг по опросу общественного мнения, а также новые меры контроля и ограничения на экспорт различных товаров, в том числе товаров двойного назначения, товаров для военного и технологического усовершенствования или для развития оборонно-промышленного комплекса или товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала россии.
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