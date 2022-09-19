Швейцария: в ресторане на высоте 3 тысячи метров вспыхнул пожар

19:19 19 сентября Киев, Украина

Пожар на горной станции Ле Дьяблере в швейцарских Альпах уничтожил ресторан Botta, спроектированный звездным архитектором Марио Ботта.

Об этом сообщает SRF.

По данным полиции, работы по тушению очень сложны. Объект расположен на высоте три тысячи метров над уровнем моря, добраться до него

можно только на вертолете.

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку на момент пожара на месте никого не было. Насколько пострадали технические системы

канатной дороги, пока неясно. Канатная дорога будет закрыта.

Прокуратура начала расследование по установлению причины пожара.