Швейцария усиливает борьбу с отмыванием денег: особое внимание к российским гражданам

Власти Швейцарии представили план по борьбе с теневыми схемами поступления денежных средств в финансовую систему страны. Несмотря на его общую направленность на противодействие отмыванию денег, особое внимание уделяется контролю за российскими гражданами, особенно теми, кто пытается обойти санкции.
Сообщение об этом появилось в публикациях Bloomberg и Financial Times в среду, 30 августа.
Сообщение об этом появилось в публикациях Bloomberg и Financial Times в среду, 30 августа.
Ключевые положения законопроекта (который подлежит обсуждению с общественностью) включают в себя следующее:
- обязанность всех зарегистрированных компаний, доверительных фондов и других юридических лиц раскрывать информацию о своих выгодоприобретателях. Эти данные будут собираться в специальном реестре;
- введение требований к адвокатам, консультантам, бухгалтерам и другим поставщикам услуг по борьбе с отмыванием денег. Они обязаны будут проводить проверку клиентов, хранить информацию о результатах проверок и информировать органы власти о подозрительных случаях;
- внедрение мер для предотвращения нарушения санкционных ограничений и обхода санкций;
- уменьшение порога для наличных операций с драгоценными металлами с 100 000 франков до 15 000 франков (с $114 000 до $17 100).
До этого момента Швейцария оставалась единственной страной в Европе без реестра выгодоприобретателей. Критики указывают, что это обстоятельство дает возможность олигархам и преступникам из разных стран укрывать свои деньги в этой стране, пользуясь помощью местных адвокатов и консультантов.
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