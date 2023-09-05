Швейцария усиливает борьбу с отмыванием денег: особое внимание к российским гражданам

08:52 31 августа Киев, Украина





Сообщение об этом появилось в публикациях Bloomberg и Financial Times в среду, 30 августа. Власти Швейцарии представили план по борьбе с теневыми схемами поступления денежных средств в финансовую систему страны. Несмотря на его общую направленность на противодействие отмыванию денег, особое внимание уделяется контролю за российскими гражданами, особенно теми, кто пытается обойти санкции.Сообщение об этом появилось в публикациях Bloomberg и Financial Times в среду, 30 августа.

"Увеличение прозрачности должно помочь правоохранительным органам более оперативно и уверенно определять реальных владельцев юридических структур", - заявили представители правительства Швейцарии.

Ключевые положения законопроекта (который подлежит обсуждению с общественностью) включают в себя следующее:

обязанность всех зарегистрированных компаний, доверительных фондов и других юридических лиц раскрывать информацию о своих выгодоприобретателях. Эти данные будут собираться в специальном реестре;

введение требований к адвокатам, консультантам, бухгалтерам и другим поставщикам услуг по борьбе с отмыванием денег. Они обязаны будут проводить проверку клиентов, хранить информацию о результатах проверок и информировать органы власти о подозрительных случаях;

внедрение мер для предотвращения нарушения санкционных ограничений и обхода санкций;

уменьшение порога для наличных операций с драгоценными металлами с 100 000 франков до 15 000 франков (с $114 000 до $17 100).

До этого момента Швейцария оставалась единственной страной в Европе без реестра выгодоприобретателей. Критики указывают, что это обстоятельство дает возможность олигархам и преступникам из разных стран укрывать свои деньги в этой стране, пользуясь помощью местных адвокатов и консультантов.