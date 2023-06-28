Швейцария расширила санкции против россии: поддержка пакета санкций ЕС

18:22 28 июня Киев, Украина





О расширении санкционных списков сообщает правительственный портал Швейцарии. В заявлении говорится, что правительственное ведомство, ответственное за санкции, представило Федеральному совету информацию о новых ограничениях в отношении россии. Ожидается, что Федеральный совет примет окончательное решение о введении этих ограничений до конца августа.



Изменения вступят в силу сегодня в 18:00.



Согласно новым мерам, Швейцария вводит ограничения в отношении лиц, которые были включены в 11-й пакет санкций Европейского Союза. Эти ограничения касаются 71 физического лица и 33 юридических лица и включают финансовые и туристические ограничения.



В список попали лица, компании и организации, связанные с незаконной перевозкой украинских детей в россию, а также ключевые представители российских вооруженных сил, члены ЧВК "Вагнер" и влиятельные представители СМИ.



Активы этих лиц в Швейцарии будут заблокированы, и о введении блокировки необходимо сообщить Государственному секретариату по экономическим вопросам. Кроме того, этим лицам будет запрещено въезжать или проезжать через территорию Швейцарии. В среду, 28 июня, Швейцария приняла решение о расширении списка ограничений в отношении российской федерации. Это решение было принято в поддержку 11-го пакета санкций, предложенного Европейским Союзом.О расширении санкционных списков сообщает правительственный портал Швейцарии. В заявлении говорится, что правительственное ведомство, ответственное за санкции, представило Федеральному совету информацию о новых ограничениях в отношении россии. Ожидается, что Федеральный совет примет окончательное решение о введении этих ограничений до конца августа.Изменения вступят в силу сегодня в 18:00.Согласно новым мерам, Швейцария вводит ограничения в отношении лиц, которые были включены в 11-й пакет санкций Европейского Союза. Эти ограничения касаются 71 физического лица и 33 юридических лица и включают финансовые и туристические ограничения.В список попали лица, компании и организации, связанные с незаконной перевозкой украинских детей в россию, а также ключевые представители российских вооруженных сил, члены ЧВК "Вагнер" и влиятельные представители СМИ.Активы этих лиц в Швейцарии будут заблокированы, и о введении блокировки необходимо сообщить Государственному секретариату по экономическим вопросам. Кроме того, этим лицам будет запрещено въезжать или проезжать через территорию Швейцарии.

Кроме того, Европейский Союз ввел новые меры, направленные на предотвращение обхода санкций. Федеральный совет был информирован об этих изменениях и графике введения новых мер на заседании 28 июня.