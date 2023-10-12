Швейцария признает ХАМАС террористической организацией

Правительство Швейцарии заявило, что поддерживает признание ХАМАС террористической организацией, что усложнит сбор и перемещение средств группировки через страну. Однако должно пройти время, чтобы решение официально вступит в силу.
Об этом пишет Bloomberg.
Традиционно нейтральная Швейцария до сих пор отказывалась присоединиться к ЕС и США в своей позиции по ХАМАС, пытаясь вместо этого позиционировать себя как участника переговоров в ближневосточных конфликтах. Однако ключевой парламентский комитет призвал исполнительную власть принять это решение.
В своем заявлении в среду Федеральный совет также заявил, что "решительным образом осуждает террористические акты, совершенные ХАМАСом против гражданских лиц в Израиле из сектора Газа, и признает законное стремление Израиля к национальной обороне и безопасности".
Классификация террористической организации нанесет удар по финансированию группы, потенциально отрезав ее от банковской системы Швейцарии. В отличие от США, Соединенного Королевства или ЕС ХАМАС могла открывать банковские счета в Швейцарии.
Однако даже при поддержке правительства нужно время, прежде чем Швейцария официально введет в действие свое решение, рассказывает спикер МИД Швейцарии. Правительство назначило рабочую группу для проведения анализа и внедрения нового статуса.
Страна не имеет собственного списка террористических группировок, ссылаясь на классификацию ООН, которая не включает ХАМАС.
Швейцария запретила боевые организации "Исламское государство" и "Аль-Каида" законом в 2014 году, запрещающим работу или сбор денег для этих групп. Разработка и принятие такого закона для ХАМАС потребует одобрения обеих палат парламента и может занять несколько лет.
Кто такие ХАМАС и почему напали на Израиль
Исламское движение сопротивления (ХАМАС) — палестинское исламистское движение, политическая партия и террористическая организация, образованные после начала Первой палестинской интифады. Украина не признавала ХАМАС как террористическую организацию.
ХАМАС не признает права Израиля на существование. Цель ХАМАС в краткосрочной перспективе — добиться ухода Израиля из оккупированных в 1967 году палестинских территорий. В долгосрочной перспективе организация стремится создать исламское государство на территории бывшей подмандатной Палестины к образованию Израиля в 1948 году. Эта организация выступает против мирных договоренностей.
Традиционно нейтральная Швейцария до сих пор отказывалась присоединиться к ЕС и США в своей позиции по ХАМАС, пытаясь вместо этого позиционировать себя как участника переговоров в ближневосточных конфликтах. Однако ключевой парламентский комитет призвал исполнительную власть принять это решение.
В своем заявлении в среду Федеральный совет также заявил, что "решительным образом осуждает террористические акты, совершенные ХАМАСом против гражданских лиц в Израиле из сектора Газа, и признает законное стремление Израиля к национальной обороне и безопасности".
Классификация террористической организации нанесет удар по финансированию группы, потенциально отрезав ее от банковской системы Швейцарии. В отличие от США, Соединенного Королевства или ЕС ХАМАС могла открывать банковские счета в Швейцарии.
Однако даже при поддержке правительства нужно время, прежде чем Швейцария официально введет в действие свое решение, рассказывает спикер МИД Швейцарии. Правительство назначило рабочую группу для проведения анализа и внедрения нового статуса.
Страна не имеет собственного списка террористических группировок, ссылаясь на классификацию ООН, которая не включает ХАМАС.
Швейцария запретила боевые организации "Исламское государство" и "Аль-Каида" законом в 2014 году, запрещающим работу или сбор денег для этих групп. Разработка и принятие такого закона для ХАМАС потребует одобрения обеих палат парламента и может занять несколько лет.
Кто такие ХАМАС и почему напали на Израиль
Исламское движение сопротивления (ХАМАС) — палестинское исламистское движение, политическая партия и террористическая организация, образованные после начала Первой палестинской интифады. Украина не признавала ХАМАС как террористическую организацию.
ХАМАС не признает права Израиля на существование. Цель ХАМАС в краткосрочной перспективе — добиться ухода Израиля из оккупированных в 1967 году палестинских территорий. В долгосрочной перспективе организация стремится создать исламское государство на территории бывшей подмандатной Палестины к образованию Израиля в 1948 году. Эта организация выступает против мирных договоренностей.
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