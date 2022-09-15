Швейцария приобретет 36 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning

Парламент в Швейцарии одобрил покупку 36 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning на сумму в 5,5 млрд долларов.
Об этом сообщает The Local.Ch.
Отмечается, что в прошлом году Швейцария выбрала F-35 в качестве своего истребителя следующего поколения. Был даже запланирован референдум с вопросом о целесообразности такой дорогой разовой покупки, направленной на оборону страны.
Позже в правительстве заявили, что подпишут контракт до референдума в связи с тем, что после истечения срока действия первоначального предложения самолеты подорожают.
Отмечается, что в прошлом году Швейцария выбрала F-35 в качестве своего истребителя следующего поколения. Был даже запланирован референдум с вопросом о целесообразности такой дорогой разовой покупки, направленной на оборону страны.
Позже в правительстве заявили, что подпишут контракт до референдума в связи с тем, что после истечения срока действия первоначального предложения самолеты подорожают.
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