Швейцария приобретет 36 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning

20:03 15 сентября Киев, Украина

Парламент в Швейцарии одобрил покупку 36 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning на сумму в 5,5 млрд долларов.

Об этом сообщает The Local.Ch.



Отмечается, что в прошлом году Швейцария выбрала F-35 в качестве своего истребителя следующего поколения. Был даже запланирован референдум с вопросом о целесообразности такой дорогой разовой покупки, направленной на оборону страны.



Позже в правительстве заявили, что подпишут контракт до референдума в связи с тем, что после истечения срока действия первоначального предложения самолеты подорожают.