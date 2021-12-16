Швейцария планирует ввести паспорта вакцинации к лету

14:18 25 Март Киев, Украина

Чтобы помочь людям, получившим прививку от коронавируса, свободно передвигаться, власти Швейцарии планируют к лету ввести сертификаты о вакцинации.

Об этом сообщает The Local.

«Мы нацелены на лето», - заявила руководитель швейцарской целевой группы по коронавирусу Энн Леви.

По ее словам, документ будет защищен и признан на международном уровне. Официальный Берн также координирует работу над сертификатом с ЕС.



Пока менее полумиллиона человек полностью вакцинированы в Швейцарии, однако органы здравоохранения заявили, что они хотят в ближайшие месяцы предложить вакцинироваться всем жителям, которые захотят их сделать.



Как сообщалось, в целом с начала пандемии в Швейцарии с 8,6-миллионным населением подтверждены 588 118 случаев коронавируса, в частности 10 276 летальных.