Швейцария планирует ввести паспорта вакцинации к лету

Чтобы помочь людям, получившим прививку от коронавируса, свободно передвигаться, власти Швейцарии планируют к лету ввести сертификаты о вакцинации.
Об этом сообщает The Local.
По ее словам, документ будет защищен и признан на международном уровне. Официальный Берн также координирует работу над сертификатом с ЕС.
Пока менее полумиллиона человек полностью вакцинированы в Швейцарии, однако органы здравоохранения заявили, что они хотят в ближайшие месяцы предложить вакцинироваться всем жителям, которые захотят их сделать.
Как сообщалось, в целом с начала пандемии в Швейцарии с 8,6-миллионным населением подтверждены 588 118 случаев коронавируса, в частности 10 276 летальных.
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