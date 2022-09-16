Швейцария отменила упрощенный визовый режим с рф

Федеральный совет Швейцарии полностью приостановил упрощенный визовый режим с россией, теперь к россиянам будет применяться обычная визовая процедура.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства.
ЕС поддержал полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян с 12 сентября. Теперь граждане россии столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. Однако «студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества» россии будут предоставлять более удобные условия для выдачи виз. В ЕК уточнили, что сейчас странам Евросоюза не рекомендуется выдавать гражданам рф многократные визы с длительным сроком действия.
С начала войны в Украине некоторые страны ЕС прекратили выдачу виз гражданам россии: к ограничениям присоединились Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия сократила выдачу туристических виз россиянам. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что важно не отнимать возможность выехать из рф у тех, кто «имеет смелость противостоять режиму».
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