Швейцария отменила упрощенный визовый режим с рф

12:22 16 сентября Киев, Украина

Федеральный совет Швейцарии полностью приостановил упрощенный визовый режим с россией, теперь к россиянам будет применяться обычная визовая процедура.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства.

«Для граждан россии вновь будет применяться обычная визовая процедура. Таким образом, Федеральный совет принимает то же решение, что и Европейский союз, и тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе», - говорится в сообщении.

ЕС поддержал полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян с 12 сентября. Теперь граждане россии столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. Однако «студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества» россии будут предоставлять более удобные условия для выдачи виз. В ЕК уточнили, что сейчас странам Евросоюза не рекомендуется выдавать гражданам рф многократные визы с длительным сроком действия.

С начала войны в Украине некоторые страны ЕС прекратили выдачу виз гражданам россии: к ограничениям присоединились Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия сократила выдачу туристических виз россиянам. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что важно не отнимать возможность выехать из рф у тех, кто «имеет смелость противостоять режиму».