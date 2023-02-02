Швейцария может помочь Украине, не нарушая своего нейтралитета

17:52 02 февраля Киев, Украина





Об этом пишет Bloomberg.



Отмечается, что в настоящее время Швейцария имеет почти 100 законсервированных танков Leopard, предназначенных для вывода из вооружения, однако остаются исправными.



Нейтральная страна не может передать Швейцария рассматривает вопрос продажи за символическую плату танков Leopard другим странам, чтобы те в свою очередь могли передать машины Украине.Об этом пишет Bloomberg.Отмечается, что в настоящее время Швейцария имеет почти 100 законсервированных танков Leopard, предназначенных для вывода из вооружения, однако остаются исправными.Нейтральная страна не может передать танки Украине напрямую, однако после того, как решение о передаче приняла Германия, Швейцария принялась искать альтернативы. Речь идет о продаже Leopards за номинальную плату Чехии, Словакии и Польше.

"Война изменила дискуссию в Швейцарии. Мы не можем отказаться от швейцарского нейтралитета, но нам нужно говорить о том, какие возможности у нас есть для поддержки стран, отстаивающих те же демократические ценности, что и Швейцария", — прокомментировала инициативу представитель Свободной демократической партии Швейцарии Майя Риникер.

Как отмечает Bloomberg, даже если решение не будет в ближайшее время принято, сам факт соответствующей дискуссии в Швейцарии исторический, ведь еще год назад "это было бы немыслимо".



Ранее Швейцария отклонила апелляцию Германии по поводу разрешения на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину, заявив, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.