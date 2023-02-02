Швейцария может помочь Украине, не нарушая своего нейтралитета

Швейцария рассматривает вопрос продажи за символическую плату танков Leopard другим странам, чтобы те в свою очередь могли передать машины Украине.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что в настоящее время Швейцария имеет почти 100 законсервированных танков Leopard, предназначенных для вывода из вооружения, однако остаются исправными.
Нейтральная страна не может передать танки Украине напрямую, однако после того, как решение о передаче приняла Германия, Швейцария принялась искать альтернативы. Речь идет о продаже Leopards за номинальную плату Чехии, Словакии и Польше.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что в настоящее время Швейцария имеет почти 100 законсервированных танков Leopard, предназначенных для вывода из вооружения, однако остаются исправными.
Нейтральная страна не может передать танки Украине напрямую, однако после того, как решение о передаче приняла Германия, Швейцария принялась искать альтернативы. Речь идет о продаже Leopards за номинальную плату Чехии, Словакии и Польше.
Как отмечает Bloomberg, даже если решение не будет в ближайшее время принято, сам факт соответствующей дискуссии в Швейцарии исторический, ведь еще год назад "это было бы немыслимо".
Ранее Швейцария отклонила апелляцию Германии по поводу разрешения на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину, заявив, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.
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