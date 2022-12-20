Швейцария готовится к приему беженцев из Украины

Швейцарская армия предоставит Государственному секретариату по миграции дополнительные места и персонал для приема украинских беженцев, так как число приезжих из Украины может достичь до 75 тысяч.
Об этом сообщает Schengenvisainfo.
Отмечается, что Федеральный совет Швейцарии заявил о вспомогательном развертывании армии до конца марта 2023 года.
Об этом сообщает Schengenvisainfo.
Отмечается, что Федеральный совет Швейцарии заявил о вспомогательном развертывании армии до конца марта 2023 года.
Так, по предварительным оценкам, в ближайшие месяцы потребуется около 3000 дополнительных коек. Армия выделит около 2100 мест для размещения в помещениях своих школ, а при необходимости там можно будет разместить до 2700 людей.
Сообщается, что с начала 2023 года армия будет размещать беженцев на военных базах во Фрайбурге и в Дюбендорфе, а с февраля места выделят на военных базах в Тун и Санкт-Лузистейг. Кроме того, миграционные службы смогут привлечь для помощи до 500 военнослужащих.
Сообщается, что с начала 2023 года армия будет размещать беженцев на военных базах во Фрайбурге и в Дюбендорфе, а с февраля места выделят на военных базах в Тун и Санкт-Лузистейг. Кроме того, миграционные службы смогут привлечь для помощи до 500 военнослужащих.
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