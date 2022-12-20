Швейцария готовится к приему беженцев из Украины

18:48 20 декабря Киев, Украина

Швейцарская армия предоставит Государственному секретариату по миграции дополнительные места и персонал для приема украинских беженцев, так как число приезжих из Украины может достичь до 75 тысяч.



Об этом сообщает Schengenvisainfo.



Отмечается, что Федеральный совет Швейцарии заявил о вспомогательном развертывании армии до конца марта 2023 года.

"Государственный секретариат по миграции (SEM) совместно с армией с весны увеличили количество мест для размещения более чем 9000 человек и набрали дополнительный персонал для ухода и безопасности. Однако необходимы дополнительные ресурсы, чтобы иметь возможность продолжать обеспечивать размещение и уход за теми, кто будет искать убежище в ближайшие месяцы", - сказано сообщении.

Так, по предварительным оценкам, в ближайшие месяцы потребуется около 3000 дополнительных коек. Армия выделит около 2100 мест для размещения в помещениях своих школ, а при необходимости там можно будет разместить до 2700 людей.



Сообщается, что с начала 2023 года армия будет размещать беженцев на военных базах во Фрайбурге и в Дюбендорфе, а с февраля места выделят на военных базах в Тун и Санкт-Лузистейг. Кроме того, миграционные службы смогут привлечь для помощи до 500 военнослужащих.