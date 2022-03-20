Швейцария готова стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой

08:05 20 марта Киев, Украина

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна готова играть посредническую роль и организовывать возможные переговоры между Москвой и Киевом.

Об этом сообщает швейцарский общественный вещатель Radio Télévision Suisse.

"Швейцария сочетает нейтралитет с гуманитарной традицией. Это небольшая страна с твердой преданностью свободе. Она готова быть посредником за кулисами или вести переговоры", - сказал Иньяцио Кассис.

Он призвал к немедленному открытию гуманитарных коридоров и выразил надежду, что Швейцария сможет помочь восстановить то, что будет разрушено, когда наступит время.

"Мы уважаем Украину и надеемся, что пушки быстро замолкнут", - сказал он.

Обращаясь к украинцам, которые нашли убежище в Швейцарии, он сказал: "Добро пожаловать".



Президент Украины Владимир Зеленский призвал швейцарский бизнес прекратить сотрудничество с РФ, а банки заморозить активы тех, кто развязал войну.



Ранее из-за военных действий РФ в Украине Швейцария отменила нейтралитет и ввела санкции против России. Также страна закрыла небо для российских самолетов.



