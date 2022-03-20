Швейцария готова стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна готова играть посредническую роль и организовывать возможные переговоры между Москвой и Киевом.
Об этом сообщает швейцарский общественный вещатель Radio Télévision Suisse.
Он призвал к немедленному открытию гуманитарных коридоров и выразил надежду, что Швейцария сможет помочь восстановить то, что будет разрушено, когда наступит время.
Обращаясь к украинцам, которые нашли убежище в Швейцарии, он сказал: "Добро пожаловать".
Президент Украины Владимир Зеленский призвал швейцарский бизнес прекратить сотрудничество с РФ, а банки заморозить активы тех, кто развязал войну.
Ранее из-за военных действий РФ в Украине Швейцария отменила нейтралитет и ввела санкции против России. Также страна закрыла небо для российских самолетов.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал швейцарский бизнес прекратить сотрудничество с РФ, а банки заморозить активы тех, кто развязал войну.
Ранее из-за военных действий РФ в Украине Швейцария отменила нейтралитет и ввела санкции против России. Также страна закрыла небо для российских самолетов.
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