Шведы отказываются от продукции Mondelez из-за финансирования россии

11:41 19 июня Киев, Украина





Ритейлеры Kesko, Lidl и S-ryhmä отметили, что имеющиеся у них



В то же время, бойкот продукции Mondelez в Швеции продолжает расширяться. В Швеции наблюдается расширение бойкота продукции американского продуктового гиганта Mondelez International, однако крупные финские торговые сети не считают необходимым присоединяться к этому бойкоту, поскольку продукция Mondelez, доступная в их магазинах, не произведена в россии, как сообщает Yle.Ритейлеры Kesko, Lidl и S-ryhmä отметили, что имеющиеся у них продукты Mondelez не являются российскими.В то же время, бойкот продукции Mondelez в Швеции продолжает расширяться.

"К шведскому протесту присоединился мебельный гигант Ikea, а также в Финляндии. Ранее о бойкоте объявили крупнейшие парки развлечений Gröna Lund и Kolmården, судоходная компания Stena Line и шведская железная дорога SJ. Город Гетеборг также участвует в бойкоте и объявил, что прекратит закупки кофе, плавленого сыра и какао у компании", - сообщает Yle.



Mondelez владеет такими известными брендами, как Marabou, Daim, Toblerone, O'Boy, Philadelphia, Oreo и Belvita. Шведские магазины исключили продукцию этого концерна из-за его бизнес-практик в россии.



Также отмечается, что в Швеции супермаркеты напоминают покупателям, что Mondelez участвует в финансировании военной казны россии.



В магазинах можно встретить предупреждающие надписи следующего содержания: "Mondelez, владеющая брендом Marabou, использует свои налоги для поддержки российской военной казны и агрессивной войны против Украины. Поэтому мы исключили их продукцию из нашего ассортимента".