Шведы отказываются от продукции Mondelez из-за финансирования россии

В Швеции наблюдается расширение бойкота продукции американского продуктового гиганта Mondelez International, однако крупные финские торговые сети не считают необходимым присоединяться к этому бойкоту, поскольку продукция Mondelez, доступная в их магазинах, не произведена в россии, как сообщает Yle.
Ритейлеры Kesko, Lidl и S-ryhmä отметили, что имеющиеся у них продукты Mondelez не являются российскими.
В то же время, бойкот продукции Mondelez в Швеции продолжает расширяться.
Ритейлеры Kesko, Lidl и S-ryhmä отметили, что имеющиеся у них продукты Mondelez не являются российскими.
В то же время, бойкот продукции Mondelez в Швеции продолжает расширяться.
Mondelez владеет такими известными брендами, как Marabou, Daim, Toblerone, O'Boy, Philadelphia, Oreo и Belvita. Шведские магазины исключили продукцию этого концерна из-за его бизнес-практик в россии.
Также отмечается, что в Швеции супермаркеты напоминают покупателям, что Mondelez участвует в финансировании военной казны россии.
В магазинах можно встретить предупреждающие надписи следующего содержания: "Mondelez, владеющая брендом Marabou, использует свои налоги для поддержки российской военной казны и агрессивной войны против Украины. Поэтому мы исключили их продукцию из нашего ассортимента".
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