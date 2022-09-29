Шведы обнаружили еще одно повреждение "Северного потока"

10:17 29 сентября Киев, Украина

Береговая охрана Швеции сообщила, что нашла еще одну утечку в дополнение к трем, выявленным ранее на двух нитках газопровода «Северный поток – 1» и на «Северном потоке – 2».

Об этом представители охраны сообщили шведским СМИ – газете Svenska Dagbladet и информационному агентству ТТ.



Четвертая утечка находится на «Северном потоке – 2», неподалеку от более крупной дыры, найденной в проходящем поблизости трубопроводе «Северный поток – 1».

«Две из четырех утечек находятся в исключительной экономической зоне Швеции», – сказала Svenska Dagbladet представитель Береговой охраны Йенни Ларссен, две другие – в датской зоне. При этом все они находятся за пределами территориальных вод какой-либо страны.

В шведской зоне наблюдаются две области бурлящей воды диаметром около 900 и 180 м, по информации Береговой охраны.



Аварии на трубопроводах, которые многие на Западе называют результатом диверсии, заставили европейские страны предпринять меры по защите энергетической инфраструктуры. Так, правительство Норвегии, которая после остановки поставок из россии стала крупнейшим экспортером газа в ЕС, выделило войска для защиты нефтегазовых месторождений.



Суда военно-морского флота Германии будут помогать в расследовании того, что случилось на «Северных потоках», сообщило Министерство обороны страны.