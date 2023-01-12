Шведское общество выступает за закрытие консульства рф

10:59 12 января Киев, Украина

В рейтинговом шведском издании gp.se опубликован материал, в котором автор призывает закрыть российское консульство в Гетеборге. Редакция «Матрицы Свободы» приводит перевод статьи.

"Это мерзость и напоминает нам о непрекращающихся преступлениях против человечности", — пишет Андерс Ведин.



Война идет уже второй год, и Европа еще долго не будет прежней. Россия хочет уничтожить Украину и медленно уничтожает население Украины, нападая на жилые дома, объекты здравоохранения, школы и инфраструктуру. Давайте посмотрим на истинное намерение этой россии.





Генеральное консульство россии в Гётеборге занимает целый квартал, окруженный забором, за которым следят камеры. Типично для недружественного государства. Оно расположено на площади Святого Зигфрида, где также уместно развеиваются три украинских флага.



Законные консульские обязанности не являются причиной для этого обширного объекта, который, как я полагаю, преследует цели враждебного шпионажа. Это мерзость и напоминает нам о продолжающихся преступлениях против человечности. Это не оправдано в условиях ужесточения ограничений и сокращения торговли. Нужно закрыть генеральное консульство россии в Гётеборге и консульство Швеции в россии. Швеция должна объявить россию враждебным государством. Мы видим все больше свидетельств шпионажа и операций по оказанию влияния. Пора свести дипломатические контакты к минимальным посольствам в столицах. Закрыть консульство.Генеральное консульство россии в Гётеборге занимает целый квартал, окруженный забором, за которым следят камеры. Типично для недружественного государства. Оно расположено на площади Святого Зигфрида, где также уместно развеиваются три украинских флага.Законные консульские обязанности не являются причиной для этого обширного объекта, который, как я полагаю, преследует цели враждебного шпионажа. Это мерзость и напоминает нам о продолжающихся преступлениях против человечности. Это не оправдано в условиях ужесточения ограничений и сокращения торговли. Нужно закрыть генеральное консульство россии в Гётеборге и консульство Швеции в россии.

"Почему новое правительство не выдвигает более четкую линию против этой страны-агрессора?" - заканчивает свои размышления вопросом автор.



Что предшествовало:

в апреле в Латвии и Эстонии закрыли консульства рф и выслали их сотрудников;

в августе в США потребовали закрыть консульство рф в Сан-Франциско;

в октябре мер финского города Турку предложила закрыть российское дипломатическое ведомство;

в декабре активисты Чехии предложили отключить посольство рф от света и тепла в ответ на российские ракетные удары по гражданским объектам Украины.

Учитывая агрессивную риторику кремля и нежелание заканчивать войну, тенденция к выдворению российских дипломатов и закрытия дипучреждений продолжится. Эксперты едины во мнении, что свободное прибывание в Европе и других демократических государствах российских чиновников с дипломатическим иммунитетом несет прямую угрозу шпионажа и вербовки агентов для информационного и диверсионного расшатывания таких стран.