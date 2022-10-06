Швеция завершила осмотр мест взрывов на газопроводах "Северный поток"

17:24 06 октября Киев, Украина

Осмотр места происшествия, проведенный полицией безопасности Швеции на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», завершен. Следствие укрепило подозрения в серьезном саботаже.

Об этом говорится в заявлении шведской службы безопасности, обнародованном 6 октября.

"После проведения расследования на месте преступления полиция безопасности может установить, что на объектах Nord Stream 1 и 2 в шведской экономической зоне произошли взрывы , нанесшие значительный ущерб газопроводам. При расследовании на месте взрывов с было произведено несколько изъятий. В рамках предварительного расследования полиция безопасность постоянно принимает различные следственные меры. Расследование усилило подозрения в грубом саботаже", — говорится в сообщении.

Шведские следователи не указали на то, как произошли взрывы или кто может быть ответственен за них. Продолжающееся предварительное расследование должно показать, может ли кому-либо быть предъявлено подозрение, а затем привлечено к уголовной ответственности.



Напомним, на прошлой неделе в экономической зоне Швеции были обнаружены две утечки в трубопроводах, проходящих через Балтийское море в Германию. Два других истока зафиксированы в зоне Дании. Полиция страны проводит собственное расследование в экономической зоне. Она отказалась комментировать выводы Швеции или предоставлять обновленную информацию о статусе собственного расследования, сообщили журналисты Bloomberg, обратившиеся за комментарием к силовикам Дании.