Швеция завершила осмотр мест взрывов на газопроводах "Северный поток"

Осмотр места происшествия, проведенный полицией безопасности Швеции на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», завершен. Следствие укрепило подозрения в серьезном саботаже.
Об этом говорится в заявлении шведской службы безопасности, обнародованном 6 октября.
Шведские следователи не указали на то, как произошли взрывы или кто может быть ответственен за них. Продолжающееся предварительное расследование должно показать, может ли кому-либо быть предъявлено подозрение, а затем привлечено к уголовной ответственности.
Напомним, на прошлой неделе в экономической зоне Швеции были обнаружены две утечки в трубопроводах, проходящих через Балтийское море в Германию. Два других истока зафиксированы в зоне Дании. Полиция страны проводит собственное расследование в экономической зоне. Она отказалась комментировать выводы Швеции или предоставлять обновленную информацию о статусе собственного расследования, сообщили журналисты Bloomberg, обратившиеся за комментарием к силовикам Дании.
Напомним, на прошлой неделе в экономической зоне Швеции были обнаружены две утечки в трубопроводах, проходящих через Балтийское море в Германию. Два других истока зафиксированы в зоне Дании. Полиция страны проводит собственное расследование в экономической зоне. Она отказалась комментировать выводы Швеции или предоставлять обновленную информацию о статусе собственного расследования, сообщили журналисты Bloomberg, обратившиеся за комментарием к силовикам Дании.
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