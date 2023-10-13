Швеция введет запрет на бензиновые и дизельные автомобили с 2025 года

С 2025 года в центральных районах Швеции введут запрет на использование автомобилей, работающих на бензине и дизеле.
Об этом сообщает Associated Press.
Ларс Стрёмгрен, глава транспортного департамента Стокгольма, выразил необходимость борьбы с вредными выбросами и объявил о запуске самой амбициозной экологической инициативы в городе.
Идея заключается в создании экологической зоны, в которой разрешено движение только электрическим транспортом. Однако будут сделаны исключения для автомобилей экстренных служб и специального транспорта для людей с ограниченными возможностями.
На сегодняшний день многие столицы Европейского союза внедряют ограничения на использование бензиновых и дизельных автомобилей, но полный запрет на такой вид транспорта в центре города станет уникальной практикой для Стокгольма.
Планируется постепенное расширение экологической зоны, и решение об этом будет принято в первой половине 2025 года.
Об этом сообщает Associated Press.
Ларс Стрёмгрен, глава транспортного департамента Стокгольма, выразил необходимость борьбы с вредными выбросами и объявил о запуске самой амбициозной экологической инициативы в городе.
Идея заключается в создании экологической зоны, в которой разрешено движение только электрическим транспортом. Однако будут сделаны исключения для автомобилей экстренных служб и специального транспорта для людей с ограниченными возможностями.
На сегодняшний день многие столицы Европейского союза внедряют ограничения на использование бензиновых и дизельных автомобилей, но полный запрет на такой вид транспорта в центре города станет уникальной практикой для Стокгольма.
Планируется постепенное расширение экологической зоны, и решение об этом будет принято в первой половине 2025 года.
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