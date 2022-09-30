Швеция возобновила экспорт оружия в Турцию

18:45 30 сентября Киев, Украина

Швеция после подачи заявки о вступлении в НАТО возобновила разрешение на экспорт оружия в Турцию.



Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает Reuters.



Отмечается, что шведская инспекция по экспорту стратегических товаров возобновила выдачу разрешений на экспорт военной техники и вооружения в Турцию, отменив запрет, действовавший с 2019 года.



Такое изменение политики страны было связано с заявкой Швеции на вступление в НАТО. Экспортная инспекция начала выдавать разрешения на экспорт в третьем квартале, но не сообщила, какие компании или продукты будут снова поставляться в Турцию. Ранее Швеция и Финляндия запретили экспорт оружия в Турцию после ее вторжения в Сирию.