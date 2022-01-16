Швеция усиливает патрулирование острова Готланд на фоне напряженности в отношениях с Россией

19:38 14 Январь Киев, Украина





Москва напугала Запад, сосредоточив войска возле Украины, вызвав опасения, что она рассматривает возможность вторжения. Москва отрицает любые подобные планы, заявляя, что может размещать силы на своей территории по своему усмотрению.



Готланд, самый большой остров Швеции, имеет стратегическое значение и находится примерно в 330 километрах (205 миль) от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России. В 2019 году



Генерал-лейтенант Майкл Классон, начальник отдела совместных операций вооруженных сил, сообщил что с четверга войска патрулируют гавань и аэропорт Висбю, главного города Готланда.



Швеция не является членом НАТО, но имеет тесные связи с Атлантическим альянсом и наращивает свои вооруженные силы после десятилетий забвения на фоне возросшего беспокойства по поводу российского бряцания оружием в регионе Балтийского моря.



«Недавние события в области безопасности и напряженность на уровне политики безопасности не изменили эту картину, а скорее укрепили ее», — сказал он, добавив, что вооруженные силы недавно отметили расширение иностранных наступательных возможностей вблизи Швеции. Шведские военные заявили, что наращивают свою активность на острове Готланд в Балтийском море на фоне усиления напряженности в отношениях между НАТО и Россией и недавнего развертывания российских десантных кораблей в Балтийском море.Москва напугала Запад, сосредоточив войска возле Украины, вызвав опасения, что она рассматривает возможность вторжения. Москва отрицает любые подобные планы, заявляя, что может размещать силы на своей территории по своему усмотрению.Готланд, самый большой остров Швеции, имеет стратегическое значение и находится примерно в 330 километрах (205 миль) от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России. В 2019 году Швеция разместила на острове обновленную систему противоракетной обороны «земля-воздух».Генерал-лейтенант Майкл Классон, начальник отдела совместных операций вооруженных сил, сообщил что с четверга войска патрулируют гавань и аэропорт Висбю, главного города Готланда.Швеция не является членом НАТО, но имеет тесные связи с Атлантическим альянсом и наращивает свои вооруженные силы после десятилетий забвения на фоне возросшего беспокойства по поводу российского бряцания оружием в регионе Балтийского моря.«Недавние события в области безопасности и напряженность на уровне политики безопасности не изменили эту картину, а скорее укрепили ее», — сказал он, добавив, что вооруженные силы недавно отметили расширение иностранных наступательных возможностей вблизи Швеции.

«...Российские десантные корабли являются примером такой наступательной способности», — сказал он. «Они прошли через пролив Большой Бельт (Дания) и продолжили путь в Балтийское море».

Классон сказал, что вооруженные силы также предпринимают действия в других частях Швеции в ответ на недавние действия России, но отказался от дальнейших комментариев.