Швеция стала самым крупным нетто-экспортером электроэнергии в Европе

15:32 11 августа Киев, Украина

Швеция стала самым крупный нетто-экспортером электроэнергии в Европе по итогам первых шести месяцев 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы EnAppSys в четверг, 11 августа.



Швеция экспортировала 16 ТВт-ч в течение первого полугодия. При этом большая часть шведской электроэнергии поступила в Финляндию (7 ТВт-ч) и Данию (4 ТВт-ч).



Указано, что обычно Франция занимает первое место в Европе по экспорту электроэнергии. Но в этом году структурные проблемы с ее ядерным сектором привели к тому, что Франции пришлось получать значительные объемы электроэнергии из других стран и она стала импортером.



Вторым крупнейшим нетто-экспортером за этот период была Германия – 15,4 ТВт-ч, что вдвое превышает уровень предыдущего полугодия 2021 года. Болгария на третьем месте с 6,6 ТВт-ч.



При этом Италия оставалась крупнейшим нетто-импортером в течение первых шести месяцев 2022 года, получив 22 ТВт-ч из-за пределов страны, из которых 9,6 ТВт-ч поступило из Швейцарии и 6,7 ТВт-ч из Франции.