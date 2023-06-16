Швеция позволит НАТО базировать войска на своей территории до вступления в Альянс

Швеция позволит НАТО базировать войска на своей территории еще до официального присоединения к оборонному альянсу.
Об этом в пятницу, 9 июня, премьер-министр страны Ульф Кристерссон и министр обороны Пал Йонсон заявили в авторской статье в ежедневной газете Dagens Nyheter.
Подготовка может включать временную базу иностранной техники и персонала на шведской территории.
В 2022 году Швеция подала заявку на вступление в НАТО из-за вторжения россии в Украину, напоминает Dagens Nyheter. Возражения Турции и Венгрии отложили рассмотрение заявки, и теперь Швеция надеется присоединиться к саммиту НАТО в Литве в следующем месяце. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лично.
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