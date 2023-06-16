Швеция позволит НАТО базировать войска на своей территории до вступления в Альянс

13:54 09 июня Киев, Украина

Швеция позволит НАТО базировать войска на своей территории еще до официального присоединения к оборонному альянсу.

Об этом в пятницу, 9 июня, премьер-министр страны Ульф Кристерссон и министр обороны Пал Йонсон заявили в авторской статье в ежедневной газете Dagens Nyheter.

"Правительство решило, что шведские вооруженные силы могут провести подготовку с НАТО и странами-членами Альянса к предстоящим совместным операциям", — заявили чиновники.

Подготовка может включать временную базу иностранной техники и персонала на шведской территории.

"Это решение является четким сигналом для россии и укрепляет оборону Швеции", - говорится в заявлении.

В 2022 году Швеция подала заявку на вступление в НАТО из-за вторжения россии в Украину, напоминает Dagens Nyheter. Возражения Турции и Венгрии отложили рассмотрение заявки, и теперь Швеция надеется присоединиться к саммиту НАТО в Литве в следующем месяце. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лично.