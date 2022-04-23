Швеция открывает въезд для украинских граждан

12:02 23 июля Киев, Украина

С 26 июля граждане Украины смогут посетить Швецию, предъявив отрицательный тест на коронавирус или COVID-сертификат.

Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.

«Правительство 22 июля постановило, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд ... Эти поправки вступают в силу с 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным сайта МИД Украины, остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации (COVID certificate).



Сейчас Швецией признаются сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.



Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины COVID-19 прошло 14 дней.



Перечень вакцин, одобренных Швецией:

Comirnaty (BioNtech Tozinameran);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

vaccine Janssen, AstraZeneca / SKBio;

COVISHIELD (Serum Institute of India);

BIBP / Sinopharm и CoronaVac (Sinovac).