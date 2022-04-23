Швеция открывает въезд для украинских граждан

12:02 23 июля Киев, Украина

С 26 июля граждане Украины смогут посетить Швецию, предъявив отрицательный тест на коронавирус или COVID-сертификат. 
 
Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.
«Правительство 22 июля постановило, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд ... Эти поправки вступают в силу с 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
По данным сайта МИД Украины, остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации (COVID certificate). 

Сейчас Швецией признаются сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.

Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины COVID-19 прошло 14 дней.

Перечень вакцин, одобренных Швецией:
  • Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
  • Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • vaccine Janssen, AstraZeneca / SKBio;
  • COVISHIELD (Serum Institute of India);
  • BIBP / Sinopharm и CoronaVac (Sinovac).
ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала). Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.