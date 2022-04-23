Швеция открывает въезд для украинских граждан

С 26 июля граждане Украины смогут посетить Швецию, предъявив отрицательный тест на коронавирус или COVID-сертификат.
Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.
По данным сайта МИД Украины, остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации (COVID certificate).
Сейчас Швецией признаются сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.
Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины COVID-19 прошло 14 дней.
Перечень вакцин, одобренных Швецией:
- Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- vaccine Janssen, AstraZeneca / SKBio;
- COVISHIELD (Serum Institute of India);
- BIBP / Sinopharm и CoronaVac (Sinovac).
ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала). Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.
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