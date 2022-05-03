Швеция отказалась от российского ядерного топлива

Шведская компания Vattenfall сообщила о решении отказаться от российского ядерного топлива для своих АЭС, которое производит ТВЭЛ (топливный дивизион «Росатома»). Теперь страна будет закупать продукцию французской Areva или американской Westinghouse. Таким образом ТВЭЛ потеряла первого зарубежного покупателя своего нового вида топлива западного дизайна, производимого на Новосибирском заводе химконцентратов.
Власти Финляндии решают судьбу многомиллиардной инициативы по строительству АЭС «Ханхикиви-1». 2 мая министр экономического развития страны Мика Линтиля заявил, что после событий в Украине не видит перспектив у российско-финского проекта. В этот же день заказчик стройки, финская Fennovoima разорвала контракт с «Росатомом», которому принадлежит 34% в будущей АЭС. В иностранной компании отметили, что из-за войны серьезно повысились риски для проекта.
28 апреля Министерство экономики Германии запретило «Росатому» покупать 25-процентную долю в немецком заводе Lingen, где производится ядерное топливо. До этого об отказе от российских тепловыделяющих сборок ТВЭЛ для атомной электростанции «Темелин» объявили в Чехии. Под вопросом также строительство и финансирование АЭС «Аккую» в Турции.
Власти Финляндии решают судьбу многомиллиардной инициативы по строительству АЭС «Ханхикиви-1». 2 мая министр экономического развития страны Мика Линтиля заявил, что после событий в Украине не видит перспектив у российско-финского проекта. В этот же день заказчик стройки, финская Fennovoima разорвала контракт с «Росатомом», которому принадлежит 34% в будущей АЭС. В иностранной компании отметили, что из-за войны серьезно повысились риски для проекта.
28 апреля Министерство экономики Германии запретило «Росатому» покупать 25-процентную долю в немецком заводе Lingen, где производится ядерное топливо. До этого об отказе от российских тепловыделяющих сборок ТВЭЛ для атомной электростанции «Темелин» объявили в Чехии. Под вопросом также строительство и финансирование АЭС «Аккую» в Турции.
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