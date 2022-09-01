Швеция направит в Украину новый пакет помощи

13:28 29 августа Киев, Украина

Новый пакет помощи от Швеции будет направлен как на военную, так и гражданскую поддержку.

Об этом сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщает в понедельник, 29 августа, Reuters.



Отмечается, что сумма военной и гражданской помощи равна – $46,75 млн (500 млн крон).



Детали о содержании военного пакета не разглашают, но Андерссон отметила, что он подобен тем, которые страна уже выделяла ранее.



Предыдущая помощь состояла, в частности, из противотанковых средств, оборудования для разминирования и средств персональной защиты.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет продолжаться война", – заверила глава правительства Швеции.