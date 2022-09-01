Швеция направит в Украину новый пакет помощи

Новый пакет помощи от Швеции будет направлен как на военную, так и гражданскую поддержку.
Об этом сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщает в понедельник, 29 августа, Reuters.
Отмечается, что сумма военной и гражданской помощи равна – $46,75 млн (500 млн крон).
Детали о содержании военного пакета не разглашают, но Андерссон отметила, что он подобен тем, которые страна уже выделяла ранее.
Предыдущая помощь состояла, в частности, из противотанковых средств, оборудования для разминирования и средств персональной защиты.
Отмечается, что сумма военной и гражданской помощи равна – $46,75 млн (500 млн крон).
Детали о содержании военного пакета не разглашают, но Андерссон отметила, что он подобен тем, которые страна уже выделяла ранее.
Предыдущая помощь состояла, в частности, из противотанковых средств, оборудования для разминирования и средств персональной защиты.
Гражданская часть помощи будет включать закупку украинской пшеницы – Швеция передаст ее странам, не имеющим недостатка в продовольствии.
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