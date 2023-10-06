Швеция направит Украине новый пакет военной помощи

Швеция передаст Украине новый пакет помощи, включающий в себя боеприпасы и запасные части для систем, ранее переданных украинским вооруженным силам.
Об этом объявил министр обороны Пал Йонсон в пятницу, ссылаясь на информацию от агентства Reuters.
Стоимость этого пакета военной помощи оценивается примерно в 199 миллионов долларов. Этот новый пакет помощи станет уже 14-м по счету, который Швеция направит Украине с момента начала полномасштабного вторжения россии. Таким образом, общая сумма военной помощи, предоставленной скандинавской страной, составит немного более 22 миллиардов шведских крон.
Пал Йонсон также объявил на пресс-конференции, что правительство официально поручило вооруженным силам провести анализ возможности отправки в Украину истребителей Jas Gripen.
Об этом объявил министр обороны Пал Йонсон в пятницу, ссылаясь на информацию от агентства Reuters.
Стоимость этого пакета военной помощи оценивается примерно в 199 миллионов долларов. Этот новый пакет помощи станет уже 14-м по счету, который Швеция направит Украине с момента начала полномасштабного вторжения россии. Таким образом, общая сумма военной помощи, предоставленной скандинавской страной, составит немного более 22 миллиардов шведских крон.
Пал Йонсон также объявил на пресс-конференции, что правительство официально поручило вооруженным силам провести анализ возможности отправки в Украину истребителей Jas Gripen.
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