Швеция направит Украине новый пакет военной помощи

14:34 06 октября Киев, Украина

Швеция передаст Украине новый пакет помощи, включающий в себя боеприпасы и запасные части для систем, ранее переданных украинским вооруженным силам.



Об этом объявил министр обороны Пал Йонсон в пятницу, ссылаясь на информацию от агентства Reuters.



Стоимость этого пакета военной помощи оценивается примерно в 199 миллионов долларов. Этот новый пакет помощи станет уже 14-м по счету, который Швеция направит Украине с момента начала полномасштабного вторжения россии. Таким образом, общая сумма военной помощи, предоставленной скандинавской страной, составит немного более 22 миллиардов шведских крон.



Пал Йонсон также объявил на пресс-конференции, что правительство официально поручило вооруженным силам провести анализ возможности отправки в Украину истребителей Jas Gripen.