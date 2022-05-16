Швеция может полностью перейти на цифровую валюту 

19:14 15 декабря Киев, Украина

Правительство Швеции начало изучать возможность полного отказа от наличных денег и перехода страны на цифровую валюту.

Министр финансовых рынков Пер Болунд сказал, что проект перехода на цифровую валиту планируется завершить к 2022 году. Дело возглавит Анна Кинберг Батра, бывший председатель финансового комитета Riksbank.

Швеция — одна из первых стран в мире, которая рассматривает возможность введения цифровой валюты. Ее центральный банк уже запускает пилотный проект с Accenture Plc по внедрению электронной кроны, основанной на той же технологии блокчейн, которая лежит в основе цифровых валют, таких как биткойн.

Губернатор Стефан Ингвес заявил в октябре, что любое решение о выпуске электронной кроны необходимо принимать на политическом уровне. С точки зрения правительства, Болунд сказал, что "крайне важно, чтобы рынок цифровых платежей функционировал безопасно и был доступен для всех".

"В зависимости от того, как разработана цифровая валюта и какие технологии используются, это может иметь серьезные последствия для всей финансовой системы", — сказал он.

По оценкам Riksbank в октябре, использование наличных денег в Швеции упало до самого низкого уровня за всю историю, поскольку пандемия ускоряет уход от банкнот и монет. Согласно исследованию банка, менее 10% всех платежей в Швеции производятся наличными.

Еще в 2018 году Банк международных расчетов подсчитал, что Швеция является самым безналичным обществом в мире, измеряемым в процентах от валового внутреннего продукта.