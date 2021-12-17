Швеция избрала нового премьера - им впервые стала женщина

12:54 24 Ноябрь Киев, Украина

Депутаты Шведского парламента проголосовали за кандидатуру нового премьер-министра. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина, пишет местное издание The Local .



Сообщается, что парламент утвердил лидера социал-демократов Магдалену Андерссон новым премьер-министром Швеции, но официально она примет полномочия только после встречи с королем Карлом XVI Густавом в эту пятницу.



Следует отметить, что среди скандинавских стран только в Швеции до этого не было женщины в должности премьер-министра. В Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии женщины возглавляли правительства.



Андерссон также наметила политические приоритеты на будущее – вернуть демократический контроль над школами и здравоохранением, отказ от приватизации сектора социального обеспечения, лидерство Швеции в сфере борьбы с изменением климата.



Согласно шведской системе парламентаризма, кандидату в премьер-министры для утверждения нужно убедить большинство членов парламента не голосовать против своей кандидатуры.



Андерссон была в шаге от поражения, ее спас один голос. 54-летняя глава правительства, занимавшая до этого должность министра финансов, договорилась с Левой партией о повышении пенсий в обмен на ее поддержку на голосовании в парламенте.



Социал-демократическая партия избрала Андерссон своей главой после того, как бывший премьер-министр Стефан Левен подал в отставку с должности.