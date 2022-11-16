Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине

11:37 16 ноября Киев, Украина

В рамках военной помощи, Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны, но в целях безопасности не может сказать, какие именно.

Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Пол Йонсон, пишет Aftonbladet.

Правительство Швеции в среду представило зимний пакет помощи Украине, который состоит из трех частей: гуманитарная, военная и политическая поддержка по линии ЕС.

Речь идет о пакете в 720 миллионов шведских крон от правительства ($60 млн).

Кроме зенитных комплексов, военный пакет включает автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение и средства защиты, а также палатки.
 
"Очевидно, что Украина хорошо защищается от российского наступления, далеко за пределами ожиданий, и частичным объяснением этого является то, что они получают широкую поддержку со стороны других стран", - заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.