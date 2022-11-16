Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине

В рамках военной помощи, Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны, но в целях безопасности не может сказать, какие именно.
Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Пол Йонсон, пишет Aftonbladet.
Правительство Швеции в среду представило зимний пакет помощи Украине, который состоит из трех частей: гуманитарная, военная и политическая поддержка по линии ЕС.
Речь идет о пакете в 720 миллионов шведских крон от правительства ($60 млн).
Кроме зенитных комплексов, военный пакет включает автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение и средства защиты, а также палатки.
Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Пол Йонсон, пишет Aftonbladet.
Правительство Швеции в среду представило зимний пакет помощи Украине, который состоит из трех частей: гуманитарная, военная и политическая поддержка по линии ЕС.
Речь идет о пакете в 720 миллионов шведских крон от правительства ($60 млн).
Кроме зенитных комплексов, военный пакет включает автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение и средства защиты, а также палатки.
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