Штурмовик Су-25 рф потерпел крушение в Ростовской области

Об этом сообщает РосСМИ.

«Предположительно, причиной падения стала ошибка пилотирования — самолет мог зацепить линию электропередач. На месте работают пожарные», — говорится в сообщении..

Минобороны рф пока что никак не прокомментировало эту информацию.