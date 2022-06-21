Штурмовик Су-25 рф потерпел крушение в Ростовской области

В Ростовской области на территории хутора Гусев Чертовского района потерпел крушение российский штурмовик Су-25. Причина — ошибка пилотирования. Пилот погиб.
Об этом сообщает РосСМИ.
Минобороны рф пока что никак не прокомментировало эту информацию.
17 июня в Белгородской области при аналогичных обстоятельствах на учениях разбился другой Су-25.
17 июня в Белгородской области при аналогичных обстоятельствах на учениях разбился другой Су-25.
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