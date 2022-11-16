Штаты ввели санкции против изготовителей и поставщиков иранских БПЛА в рф

10:29 16 ноября Киев, Украина

Минфин США ввел санкции против компаний, изготовлявших и поставляющих иранские беспилотники в рф. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Сегодня OFAC Минфина США (OFAC) ввело санкции против: производителей дронов в Иране – Shahed Aviation Industries Research Center, компаний, пересылавшим дроны в россию Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, преступников из ЧВК Вагнер, причастных к покупке и применению дронов против Украины", - отметила Маркарова.

По словам посла, санкции касаются всех причастных: от разработки и производства до поставок и использования иранских дронов.