Штаты ввели санкции против изготовителей и поставщиков иранских БПЛА в рф
10:29 16 ноября Киев, Украина
Минфин США ввел санкции
против компаний, изготовлявших и поставляющих иранские беспилотники
в рф. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Сегодня OFAC Минфина США (OFAC) ввело санкции против: производителей дронов в Иране – Shahed Aviation Industries Research Center, компаний, пересылавшим дроны в россию Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, преступников из ЧВК Вагнер, причастных к покупке и применению дронов против Украины", - отметила Маркарова.
По словам посла, санкции касаются всех причастных: от разработки и производства до поставок и использования иранских дронов.
"Санкции распространяются на все международные компании, причастные к передаче дронов рф", - уточняет посол.
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