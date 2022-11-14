Штаты введут новые ограничения против лиц и компаний, помогающих рф покупать оружие

США введут новые санкции против транснациональной сети лиц и компаний, работавших над закупкой военных технологий для россии, ведущей войну в Украине.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.
Йеллен сообщила журналистам на полях саммита G20 на Бали, что санкции будут касаться 14 человек и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников, но она отказалась предоставить подробности. По ее словам, оглашение запланировано на вечер понедельника.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.
Йеллен сообщила журналистам на полях саммита G20 на Бали, что санкции будут касаться 14 человек и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников, но она отказалась предоставить подробности. По ее словам, оглашение запланировано на вечер понедельника.
Она отказалась предоставить подробности относительно того, на какие технологии будут направлены санкции с целью прекращения российских закупок.
Министерство финансов США наложило санкции на крупные военно-промышленные компании в россии, а Министерство торговли приостановило экспорт американских компонентов и американских технологий, использовавшихся в части военной техники россии.
России удалось закупить у Ирана беспилотники, которые использовались для нападений на города и энергетическую инфраструктуру в Украине. Иранские военные организации и отрасли уже находятся под жесткими санкциями США из-за программы ядерных разработок Тегерана, и было непонятно, были ли какие-либо санкции связаны с этими закупками боеприпасов для беспилотников.
Министерство финансов США наложило санкции на крупные военно-промышленные компании в россии, а Министерство торговли приостановило экспорт американских компонентов и американских технологий, использовавшихся в части военной техники россии.
России удалось закупить у Ирана беспилотники, которые использовались для нападений на города и энергетическую инфраструктуру в Украине. Иранские военные организации и отрасли уже находятся под жесткими санкциями США из-за программы ядерных разработок Тегерана, и было непонятно, были ли какие-либо санкции связаны с этими закупками боеприпасов для беспилотников.
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