Штаты внесли в "черный список" 59 компаний Китая

06:40 04 Июнь Киев, Украина

59 крупных компаний Китая попали в "черный список" Джозефа Байдена. В этом списке оказалась и крупнейшая компания поднебесной - Huawei , ее руководство подозревается в посреднической шпионской деятельности в интересах своей страны.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.



Документ вступает в силу 2 августа.

"Исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников. Указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется также на производителя авиатехники Aviation Industry Corporation of China, на телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group и China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а также на компанию по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation.



Минторг США включил Huawei в "черный список" еще в 2019 году. Такое решение было принято из-за того, что деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности США.