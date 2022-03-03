Штаты внесли в "черный список" 59 компаний Китая

59 крупных компаний Китая попали в "черный список" Джозефа Байдена. В этом списке оказалась и крупнейшая компания поднебесной - Huawei, ее руководство подозревается в посреднической шпионской деятельности в интересах своей страны.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Документ вступает в силу 2 августа.
Документ вступает в силу 2 августа.
Запрет распространяется также на производителя авиатехники Aviation Industry Corporation of China, на телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group и China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а также на компанию по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation.
Минторг США включил Huawei в "черный список" еще в 2019 году. Такое решение было принято из-за того, что деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности США.
Минторг США включил Huawei в "черный список" еще в 2019 году. Такое решение было принято из-за того, что деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности США.
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