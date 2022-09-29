Штаты планируют привлечь Индию и Китай для влияния на агрессора - Politico

Западные страны усиливают стремленья привлечь другие страны к давлению на путина, шантажирующего мир возможностью ядерного удара
Об этом сообщает Politico.
В администрации Байдена и экспертных кругах считают, что особенно важно задействовать Индию и Китай, которые россия считает дружественными.
Представитель Госдепа на условиях анонимности рассказал изданию, что американские дипломаты уже работают со странами Тихоокеанского региона, призывая их давить на путина и убеждать его отказаться от идеи о ядерном оружии. Разговоры якобы велись с разными странами - "как союзникками, партнерами, так и наоборот".
Чиновники из США считают, что весомым аргументом для путина может быть позиция президента Китая Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди.
Сообщается, что Белый дом встревожен ядерной риторикой в россии, но пока США не видели доказательств того, что россия действительно готовит ядерный удар. В разведке считают, что после объявления результатов псевдореферендумов на оккупированных рф территориях Украины ситуация в этом плане не изменится.
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