Штаты планируют помешать Ирану передавать дроны россии

Правительство Штатов приняло меры, которые направлены на то, чтобы Иран не смог производить и поставлять в рф беспилотники для использования в войне на Украине.
Об том в среду, 28 декабря, сообщает The NYT со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, Белый дом активизировал свою работу в отношении иранских дронов после того, как оказалось, что в беспилотниках нашли технологии стран запада, в том числе и американские.
В NYT отмечают, что американцы уже предоставляют украинским военным информацию о локациях, где россияне готовят иранские дроны-камикадзе к запуску. Также компании США передали Украине устройства, которые могут обнаруживать вражеские беспилотники на дальних расстояниях. Такие средства для борьбы с дронами были включены и в пакеты американской военной помощи.
Об том в среду, 28 декабря, сообщает The NYT со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, Белый дом активизировал свою работу в отношении иранских дронов после того, как оказалось, что в беспилотниках нашли технологии стран запада, в том числе и американские.
В NYT отмечают, что американцы уже предоставляют украинским военным информацию о локациях, где россияне готовят иранские дроны-камикадзе к запуску. Также компании США передали Украине устройства, которые могут обнаруживать вражеские беспилотники на дальних расстояниях. Такие средства для борьбы с дронами были включены и в пакеты американской военной помощи.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии