Штаты планируют нейтрализовать деятельность ЧВК Вагнер во всем мире

"Я не знаю, есть ли опасения у Сербии, мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где ЧВК Вагнера активна, чтобы положить конец ее деятельности", - подчекрнул советник Госдепа.