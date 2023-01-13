Штаты планируют нейтрализовать деятельность ЧВК Вагнер во всем мире
08:13 13 января Киев, Украина
США
выполняют работу по нейтрализации деятельности ЧВК Вагнер
по всему миру. Об этом в четверг, 12 января, во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде заявил советник Госдепартамента США Дерек Чолле, сообщает AP.
При этом он указал, что ЧВК стремится вербовать наемников в том числе из Сербии и других стран, и "этого нельзя допустить".
"Я не знаю, есть ли опасения у Сербии, мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где ЧВК Вагнера активна, чтобы положить конец ее деятельности", - подчекрнул советник Госдепа.
Чолле также призвал Сербию ввести санкции против россии.
"Мы считаем, что страны должны подписаться под санкциями в связи с тем, что действия россии должны быть не только осуждены, но и наказаны. Россия каждый день ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны дать понять, что такое поведение неприемлемо", - добавил он.
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