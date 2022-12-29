Штаты одобрили потенциальную продажу Тайваню оружия на 180 млн долларов

09:00 29 декабря Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки одобрили потенциальную продажу Тайваню вооружения стоимостью 180 млн долларов.

Об этом объявил Госдеп США.

Администрация сообщила Конгрессу о том, что дает согласие на возможную дальнейшую продажу Тайваню различного вооружения, в частности систем для заминирования, через Офис экономического и культурного представительства Тайваня, который де-факто выполняет функции посольства.

В коммюнике отметили, что поддержка модернизации и повышения обороноспособности армии Тайваня будет служить национальным экономическим интересам и интересам безопасности США.

Недавно США учредили программу модернизации вооруженных сил Тайваня, чтобы помочь ему сдержать Китай от возможной агрессии.

В сентябре администрация Байдена утвердила продажу Тайваню оружия на 1,1 млрд долларов, что является крупнейшим пакетом за время каденции Байдена. В пакет вошли, среди прочего, около сотни ракет воздух-воздух и около 60 противокорабельных ракет.