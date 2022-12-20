Штаты обвиняют ООН в нежелании вести расследование по иранским дронам

13:58 20 декабря Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки обвинили генсека ООН в том, что под давлением рф он не отправил экспертов в Украину для проверки используемых россией беспилотников.



Об этом 20 декабря сообщило агентство Reuters.

"Мы сожалеем, что ООН не предприняла никаких шагов для проведения нормального расследования этого сообщения о нарушении... Мы разочарованы тем, что Секретариат, явно поддавшись угрозам россии, не выполнил мандат на расследование, который дал ему этот Совет", - заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд на заседании Совбеза в понедельник.

Как известно, Великобритания, Франция, Германия, США и Украина считают, что поставки беспилотников иранского производства в россию нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном.



При этом россия отрицает, что ее силы используют иранские беспилотники в Украине, и утверждает, что у представителей ООН нет мандата на поездку в Киев для расследования.