Штаты обвиняют ООН в нежелании вести расследование по иранским дронам

Соединенные Штаты Америки обвинили генсека ООН в том, что под давлением рф он не отправил экспертов в Украину для проверки используемых россией беспилотников.
Об этом 20 декабря сообщило агентство Reuters.
Как известно, Великобритания, Франция, Германия, США и Украина считают, что поставки беспилотников иранского производства в россию нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном.
При этом россия отрицает, что ее силы используют иранские беспилотники в Украине, и утверждает, что у представителей ООН нет мандата на поездку в Киев для расследования.
При этом россия отрицает, что ее силы используют иранские беспилотники в Украине, и утверждает, что у представителей ООН нет мандата на поездку в Киев для расследования.
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