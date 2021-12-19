Штаты готовят ответ на российские испытания противоспутникового оружия

08:08 16 Ноябрь Киев, Украина

Разрабатываемое в России противоспутниковое оружие и его последующее испытание без согласования с соответствующими международными органами представляет угрозу не только Соединеннным Штатам, но безопасности остальных стран, а также Международной космической станции (МКС). В связи с этим США и страны-союзники намерены выработать совместный ответ на противоправные и угрожающие действия России в космосе.



Об этом заявил госсекретарь США Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

«По вине России в космосе образовался мусор, который будет угрожать не только спутникам и другим космическим объектам, но и экономическим и научным интересам всех стран на несколько десятилетий вперед", - подитожил Блинкен.

Отметим, в ходе испытания противоспутниковых технологий по вине России в космическое пространство попало более 1 500 обломков космического мусора, что ставит под угрозу долгосрочную стабильность в космосе.



Американские эксперты в области освоения космоса утверждают, что Россия не предупредила США о проведении испытаний.



Отметим, накануне экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. При этом в NASA отмечали, что риск столкновения "очень мал".