Штаты давят на Турцию из-за использования рф самолетов американского производства

Американские чиновники оказывают давление на Турцию, чтобы прекратить полеты российских авиакомпаний на самолетах американского производства в страну и из нее.
Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal от чиновников, знакомых с переговорами.
В прошлом месяце высокопоставленные чиновники США предупредили, что туркам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и поставка запчастей американским самолетам, летающим в россию и беларусь, нарушая введенный в прошлом году экспортный контроль.
Заместитель министра торговли США Теа Розман Кендлер передала это сообщение турецким чиновникам во время своего декабрьского визита в Турцию, сообщили источники в правительственных кругах.
Предупреждение Турции является ключевым тестом на то, смогут ли США и их союзники достичь успеха в изоляции россии в долгосрочной перспективе, или сможет ли москва найти способ продолжить экономическую деятельность с помощью третьих стран, подчеркивает издание.
Администрация Байдена ввела экспортный контроль, запрещающий россии использовать самолеты американского производства в феврале прошлого года в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Экспортный контроль запрещает любым самолетам, произведенным в США, или тем, которые содержат более 25% американских деталей, летать в россию или беларусь без лицензии, выданной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Российские авиакомпании продолжают летать на самолетах Boeing Co. вопреки усилиям США и Европейского Союза, которые ограничивают доступ российских самолетов к западному небу.
Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal от чиновников, знакомых с переговорами.
В прошлом месяце высокопоставленные чиновники США предупредили, что туркам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и поставка запчастей американским самолетам, летающим в россию и беларусь, нарушая введенный в прошлом году экспортный контроль.
Заместитель министра торговли США Теа Розман Кендлер передала это сообщение турецким чиновникам во время своего декабрьского визита в Турцию, сообщили источники в правительственных кругах.
Предупреждение Турции является ключевым тестом на то, смогут ли США и их союзники достичь успеха в изоляции россии в долгосрочной перспективе, или сможет ли москва найти способ продолжить экономическую деятельность с помощью третьих стран, подчеркивает издание.
Администрация Байдена ввела экспортный контроль, запрещающий россии использовать самолеты американского производства в феврале прошлого года в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Экспортный контроль запрещает любым самолетам, произведенным в США, или тем, которые содержат более 25% американских деталей, летать в россию или беларусь без лицензии, выданной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Российские авиакомпании продолжают летать на самолетах Boeing Co. вопреки усилиям США и Европейского Союза, которые ограничивают доступ российских самолетов к западному небу.
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