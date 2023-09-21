Штайнмайер заявил, что Германия достигла "лимита" миграции

11:13 21 сентября Киев, Украина





Об этом заявил президент Франк-Вальтер Германия предстает перед трудностями при приеме большего числа мигрантов . Следует усилить пограничный контроль и "справедливо распределять" мигрантов в рамках ЕС.Об этом заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Германия, как и Италия, находится на грани своих возможностей", - сказал Штайнмайер, добавив, что его страна получила треть всех запросов ЕС об убежище в первой половине 2023 года.

Он призвал к "справедливому миграционному распределению" в Европе. По мнению президента Германии, чтобы ограничить количество приезжающих в Европу людей, необходимы "более сильный контроль и надзор на внешних границах".



Как пишет Deutsche Welle, в Германии снова разгорелись дебаты по "лимиту миграции". Несколько германских политиков недавно предложили ограничить годовое количество мигрантов и искателей убежища.



Лидер консервативной оппозиции Фридрих Мерц заявил, что это количество стоит установить на уровне 200 тысяч мигрантов в год. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отклонила такое ограничение.



По официальным данным, в 2023 году Германия получила около 175 тысяч запросов на предоставление убежища без учета украинцев. Германия приняла более 1 миллиона беженцев из Украины, которые проходят специальную процедуру предоставления убежища, которую ЕС ввел на фоне агрессии россии.



Между тем, правительство Германии стремится привлечь мигрантов, чтобы заполнить около 2 миллионов рабочих мест. В июне законодатели проголосовали за реформирование закона об иммиграции квалифицированной работы.