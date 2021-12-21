Штаб Тихановской призвал к всеобщей забастовке

20:29 17 Август Киев, Украина

С целью "нанесения экономического ущерба" режиму Лукашенко штаб Тихановской призывает граждан Беларуси организовать всеобщую забастовку.



С видеообращением выступила руководительница штаба Мария Мороз, которая выехала в Литву вместе с Тихановской из-за преследований.



Мороз призвала граждан показать власти, что возврата назад не будет.

«Мы призываем все трудовые коллективы присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Александра Лукашенко [...]. Нам нужно сделать следующий шаг: помочь уходящей власти осознать, что возврата назад не будет. Для них понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Нам придется показать, что мы готовы нанести им его», — сказала она.

Мороз заявила, что люди не должны оплачивать провластные митинги и ОМОН. Она призвала не боятся и добавила, что для тех, кто собирается бастовать открыты фонды спасения, которые помогут финансами.



