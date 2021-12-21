Штаб Тихановской призвал к всеобщей забастовке

С целью "нанесения экономического ущерба" режиму Лукашенко, штаб Тихановской призывает граждан Беларуси организовать всеобщую забастовку.
С видеообращением выступила руководительница штаба Мария Мороз, которая выехала в Литву вместе с Тихановской из-за преследований.
Мороз призвала граждан показать власти, что возврата назад не будет.
Мороз заявила, что люди не должны оплачивать провластные митинги и ОМОН. Она призвала не боятся и добавила, что для тех, кто собирается бастовать открыты фонды спасения, которые помогут финансами.
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