Шри-Ланка: на берег выбросились 120 черных дельфинов

07:04 04 ноября Киев, Украина

В 25 километрах от столицы Шри-Ланки зафиксирован самый масштабный, за всю историю страны, выброс на берег дельфинов (гринд).

Спасатели сообщили о 120 особях, двух животных не удалось спасти. С помощью военно-морского флота и волонтеров всех выживших дельфинов удалось вернуть в океан. "Мы использовали наше небольшое патрульное судно, чтобы одного за другим вытаскивать дельфинов обратно на глубину. К сожалению, два кита погибли от травм, полученных при выбросе на берег", – отметила официальный представитель военно-морских сил страны Индика де Силва. Спасательная операция длилась всю ночь. Чтобы затащить дельфинов на глубину, использовали прибрежное патрульное судно.

Причины этого явления остаются неизвестными, хотя ученые изучают его десятки лет. Самой популярной остается теория, по которой животные массово выбрасываются на берег вслед за сородичем, если тот издал сигнал бедствия.

Справка. Гринда (черный дельфин) – это разновидность океанических дельфинов, которые вырастают до 7 метров в длину и могут весить до 3 тонн.