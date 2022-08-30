Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг, требуя восстановить отобранные привилегии, полагающиеся ему после отставки.
Один из главных лоббистов кремля в Европе подал в суд с целью вернуть офис и былые привилегии. И это при том, что он не попал под санкции за очевидную коррупционную связь с высшим руководством рф.
Один из главных лоббистов кремля в Европе подал в суд с целью вернуть офис и былые привилегии. И это при том, что он не попал под санкции за очевидную коррупционную связь с высшим руководством рф.
Об этом пишет Welt.
В мае немецкий парламент лишил Шредера офиса и сотрудников в Бундестаге, оплачиваемых за счет федерального бюджета. При этом политику сохранили пенсию и право пользоваться личной охраной.
Формальной причиной решения называлось то, что бывший канцлер не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников. Однако, как писали СМИ, на самом деле депутаты Бундестага были недовольны тесными связями Шредера с россией, обвиняя его в нанесении ущерба репутации Германии на международной арене.
Адвокаты бывшего канцлера считают решение о лишение его особых привилегий незаконным.
В мае немецкий парламент лишил Шредера офиса и сотрудников в Бундестаге, оплачиваемых за счет федерального бюджета. При этом политику сохранили пенсию и право пользоваться личной охраной.
Формальной причиной решения называлось то, что бывший канцлер не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников. Однако, как писали СМИ, на самом деле депутаты Бундестага были недовольны тесными связями Шредера с россией, обвиняя его в нанесении ущерба репутации Германии на международной арене.
Адвокаты бывшего канцлера считают решение о лишение его особых привилегий незаконным.
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