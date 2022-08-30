12:45 12 августа Киев, Украина





Один из главных лоббистов кремля в Европе подал в суд с целью вернуть офис и былые привилегии. И это при том, что он не попал под санкции за очевидную коррупционную связь с высшим руководством рф. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг , требуя восстановить отобранные привилегии, полагающиеся ему после отставки.Один из главных лоббистов кремля в Европе подал в суд с целью вернуть офис и былые привилегии. И это при том, что он не попал под санкции за очевидную коррупционную связь с высшим руководством рф.

Об этом пишет Welt.



В мае немецкий парламент лишил Шредера офиса и сотрудников в Бундестаге, оплачиваемых за счет федерального бюджета. При этом политику сохранили пенсию и право пользоваться личной охраной.



Формальной причиной решения называлось то, что бывший канцлер не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников. Однако, как писали СМИ, на самом деле депутаты Бундестага были недовольны тесными связями Шредера с россией, обвиняя его в нанесении ущерба репутации Германии на международной арене.



Адвокаты бывшего канцлера считают решение о лишение его особых привилегий незаконным.