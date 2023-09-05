Шольц резко осадил выступающих против поставок оружия Украине

К сожалению, не все в Германии готовы идти на жертвы, помогая Украине оружием. Такие настроения особенно поддерживает ультраправая партия АдГ. Как сообщают агентства DPA и DW, во время выступления на предвыборном митинге в Мюнхене канцлер Олаф Шольц резко отреагировал на попытки приверженцев партии АдГ сорвать митинг. Они, в частности, требовали прекратить помощь Украине.
Он назвал правильным тот факт, что Германия с рядом других государств поддерживает Украину против империалистического нападения.
Выступление Шольца связано с грядущими выборами в федеральной земле Бавария, которые пройдут через шесть недель. Его Социал-демократическая партия имеет 9-11% поддержки, которую связывают, прежде всего, с неудачной политикой федерального правительства.
Напомним, что Шольц до сих пор не определился с вопросом поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину.
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