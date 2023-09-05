Шольц резко осадил выступающих против поставок оружия Украине

09:04 19 августа Киев, Украина

К сожалению, не все в Германии готовы идти на жертвы, помогая Украине оружием. Такие настроения особенно поддерживает ультраправая партия АдГ. Как сообщают агентства DPA и DW, во время выступления на предвыборном митинге в Мюнхене канцлер Олаф Шольц резко отреагировал на попытки приверженцев партии АдГ сорвать митинг. Они, в частности, требовали прекратить помощь Украине.

"Говорить украинцам, что они просто должны позволить захватить свою страну, - не имеет ничего общего с пацифизмом. Те, кто пришел на площадь как "голуби мира", - на самом деле "грешные ангелы из ада", защищающие разжигателя войны Владимира путина", - заявил Шольц.

Он назвал правильным тот факт, что Германия с рядом других государств поддерживает Украину против империалистического нападения.

"Это также предполагает то, что мы поставляем оружие", - добавил канцлер и подчеркнул, что в то же время государства НАТО делают все, чтобы не допустить прямой эскалации с россией.

Выступление Шольца связано с грядущими выборами в федеральной земле Бавария, которые пройдут через шесть недель. Его Социал-демократическая партия имеет 9-11% поддержки, которую связывают, прежде всего, с неудачной политикой федерального правительства.

Напомним, что Шольц до сих пор не определился с вопросом поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину.