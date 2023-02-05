Шольц ответил на слова путина об угрозе немецких танков россии

Президент рф Владимир путин своими словами о том, что "опять немецкие танки угрожают россии" пытается оправдать войну. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Bild.
Шольц отметил, что эти слова путина являются частью "серии непонятных исторических сравнений", которые президент рф использует для оправдания войны в Украине.
В то же время Шольц уверен, что предоставление западных танков не приведет к эскалации войны.
Напомним, ранее путин заявил: "невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками – Leopard, – на борту которых кресты".
Как сообщалось, в первой волне помощи от западных союзников Украина получит до 140 современных танков. Такой прогноз озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии