Шольц и Рютте обсудили военную помощь Украине

09:11 20 сентября Киев, Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели телефонный разговор в понедельник, 19 сентября.

Главы правительств обсудили дальнейшую военную поддержку Украины в войне с рф. Об этом сообщил Рютте в своем Twitter-аккаунте.

"Мы приветствуем последние военные успехи Украины. Они показывают, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что будем продолжать нашу поддержку, в том числе из-за нидерландско-германского военного сотрудничества по войне в Украине", - подчеркнул нидерландский чиновник.

Он добавил, что также обсудили с Шольцем меры по преодолению энергетического кризиса в Европе.



Рютте ранее заявил, что Нидерланды и далее продолжат поддерживать Украину в войне с россией.