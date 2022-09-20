Шольц и Рютте обсудили военную помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели телефонный разговор в понедельник, 19 сентября.
Главы правительств обсудили дальнейшую военную поддержку Украины в войне с рф. Об этом сообщил Рютте в своем Twitter-аккаунте.
Он добавил, что также обсудили с Шольцем меры по преодолению энергетического кризиса в Европе.
Рютте ранее заявил, что Нидерланды и далее продолжат поддерживать Украину в войне с россией.
Рютте ранее заявил, что Нидерланды и далее продолжат поддерживать Украину в войне с россией.
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