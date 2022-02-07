Шольц: Германия открыта для усиления войск в странах Балтии

07:23 07 Февраль Киев, Украина

Канцлер Олаф Шольц в воскресенье заявил, что Германия готова направить дополнительные войска в страны Балтии.

«Мы... готовы сделать все необходимое для усиления присутствия Германии в операциях НАТО в странах Балтии», — сказал Шольц.

Германия возглавляет операцию НАТО в Литве и имеет там около 500 солдат.



На вопрос, можно ли согласовать подкрепление на встрече министров обороны стран НАТО в середине февраля, Шольц сказал: «Мы готовы принять решение».



Министр обороны Кристин Ламбрехт ранее заявила в интервью медиагруппе Funke, что Германия готова усилить свое присутствие в Литве.



«В принципе, войска... доступны для усиления, и мы сейчас ведем переговоры с Литвой о том, что именно будет полезно», — сказал Ламбрехт.



Это обещание прозвучало на фоне растущих опасений, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, а Запад обвиняет президента Владимира Путина в сосредоточении на границе более 100 000 военнослужащих.



Россия отрицает свои планы вторжения, но требует от Запада широких гарантий безопасности, в том числе запрета Украине вступать в НАТО.



Поскольку Шольц сталкивается с растущей критикой явно двойственной позиции Германии в отношении кризиса, он отправится в Вашингтон на свою первую встречу с президентом США Джо Байденом в понедельник.



Он также встретится с лидерами стран Балтии в Берлине на этой неделе и посетит Украину и Россию в конце этого месяца.



Шольц, который в декабре сменил Ангелу Меркель, в воскресенье укрепил свою позиции в вопросе отказа Германии отправить оружие Украине.



"У правительства Германии на протяжении многих лет был четкий курс, что мы не поставляем оружие в кризисные зоны и что мы также не поставляем летальное оружие в Украину", - сказал он.



Однако, в условиях нынешнего кризиса речь идет о «предотвращении войны в Европе», сказал он.



Он также подтвердил, что Германия готова затормозить спорный газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию, если Москва все же вторгнется в Украину.



"Мы рассмотрели все меры, и ничего не исключено", - сказал он.



На вопрос, считает ли Вашингтон Германию «самым слабым звеном» в НАТО, он ответил: «Это ложное впечатление, которое не превалирует и в Вашингтоне».