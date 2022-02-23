Шокирующие кадры удара Азербайджана по пехоте Армении

"2-й батальон 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-ой общевойсковой армии Армении, подвергшийся обстрелу наших войск, понес большие потери и в срочном порядке обратился к командованию за помощью. Прибывающие на помощь резервные силы были обнаружены и уничтожены нашими подразделениями", – сказано в сообщении министерства обороны.