Шокирующие кадры удара Азербайджана по пехоте Армении
20:55 30 Сентябрь Киев, Украина
Минобороны Азербайджана показало доказательства уничтожения пехоты и боевой техники Армении на линии боев за Нагорный Карабах.
"2-й батальон 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-ой общевойсковой армии Армении, подвергшийся обстрелу наших войск, понес большие потери и в срочном порядке обратился к командованию за помощью. Прибывающие на помощь резервные силы были обнаружены и уничтожены нашими подразделениями", – сказано в сообщении министерства обороны.
Внимание, шокирующие кадры.
Кроме того, были уничтожены 1 реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган", 1 зенитно-ракетный комплекс "ОСА", 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 боевая машина пехоты и 2 пушки-гаубицы Д-20 Армении.
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