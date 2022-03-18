Шойгу попросил министра культуры «исключить Зеленского и Роднянского из культурной повестки РФ»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал прекратить в России показы фильмов с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также реализацию творческих проектов продюсера и режиссера Александра Роднянского.
Шойгу сообщил об этом в письме на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Министр обороны заявил в письме, что в рамках проведения, так называемой "специальной военной операции" реализуются мероприятия по формированию позитивного общественного мнения в поддержку руководства страны и действий Вооруженных сил РФ».
Шойгу сообщил об этом в письме на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Министр обороны заявил в письме, что в рамках проведения, так называемой "специальной военной операции" реализуются мероприятия по формированию позитивного общественного мнения в поддержку руководства страны и действий Вооруженных сил РФ».
Вместе с тем, говорится в сообщении, «в культурном секторе российского медиапространства продолжаются показы фильмов и телепередач с участием В.А. Зеленского, а также реализация творческих проектов крупного украинского медиаменеджера А.Е. Роднянского».
Александр Роднянский сказал, что ничего не знает об этом. «Если же эта информация подтвердится, на моей деятельности это никак не отразится. Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь пользоваться деньгами российского государства», — сказал он.
Министерство культуры РФ и министерство обороны РФ пока не комментировали случившееся. Владимир Зеленский также пока не высказывался об этом.
Министерство культуры РФ и министерство обороны РФ пока не комментировали случившееся. Владимир Зеленский также пока не высказывался об этом.
Ранее Александр Роднянский, Евгений Цыганов, Вениамин Смехов и другие российские кинематографисты выступили против войны с Украиной.
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