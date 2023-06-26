Шойгу показали публике после мятежа пригожина

Минобороны рф выпустило видео со своим главой, показывая народу - шойгу жив и работает с над выполнением целей и задач "спецоперации".
Кадры смонтированы на коленке, все, что можно понять по ним: пригожин своего не получил. Отставка не произошла. Однако наличие живого шойгу
на кадрах не гарантирует абсолютно ничего, перестановку в ведомстве могут сделать в любое время.
Как сообщили в военном ведомстве, шойгу «проверил передовой пункт управления» «одного из объединений» Западной группировки войск в Украине.
При этом шойгу не сделал никаких заявлений относительно мятежа пригожина. И 15 погибших летчиков при потере авиации минобороны рф во время мятежа наемников остались незамеченными.
Однако, как отмечает ряд российских телеграм-каналов, поездка шойгу в группировку войск «Запад» состоялась «еще до начала смуты», а Минобороны выложило «консерву».
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