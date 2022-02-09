Школы Южной Индии закрываются из-за протестов против запрета хиджаба

14:00 09 Февраль Киев, Украина





Во время одной из демонстраций полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих на территории государственной школы. Агентство France-Presse сообщило, что в школах близлежащих городов южно-индийского штата Карнатака было замечено больше, чем обычно, полицейских. Власти приказали школам и колледжам на юге Индии закрыться на три дня из-за роста протестов против запрета на ношение хиджаба.Во время одной из демонстраций полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих на территории государственной школы. Агентство France-Presse сообщило, что в школах близлежащих городов южно-индийского штата Карнатака было замечено больше, чем обычно, полицейских.

«Я призываю всех учащихся, учителей и руководство школ и колледжей... поддерживать мир и согласие», — заявил главный министр штата Карнатака Басаварадж Боммай после объявления о закрытии школ.





Первые студенческие Студентам-мусульманам в штате Карнатака запретили носить хиджаб и входить в класс в нем. По сообщению службы новостей «Аль-Джазира», с 31 декабря студенты колледжа Удупи, носящие хиджабы, были отмечены как отсутствующие, несмотря на их попытки посещать занятия.Первые студенческие протесты начались в колледже Удупи, средней школе для девочек в районе Удупи штата Карнатака. По сообщению Associated Press, по мере того, как все больше школ начали запрещать ношение хиджаба, учащиеся подали петиции в суды штатов, утверждая, что их религиозные права ущемляются. Во вторник высший суд штата Карнатака начал рассмотрение одной из этих петиций, но отложил рассмотрение перед вынесением решения.

«То, что мы наблюдаем, является формой религиозного апартеида. Декрет является дискриминационным и несоразмерно затрагивает женщин-мусульманок», — сказал А. Х. Алмас, ученик, который уже несколько недель участвует в протестах.

В ответ на протесты мусульман некоторые студенты-индуисты начали носить шали шафранового цвета, символ индуистских националистических групп, заявляя, что протесты мешают их обучению.



В понедельник колледж Удупи разрешил девушкам в хиджабах посещать занятия, но они должны были сидеть в отдельных классах.

«Это унизительно», — сказал Алмас - «Как долго мы собираемся мириться с тем, что граждане могут подвергаться стигматизации из-за своей религии?»

Сообщества меньшинств выражают растущий страх перед усилением преследований при правительстве премьер-министра Нарендры Моди.



По данным AFP, Бхаратия Джаната, индуистская националистическая партия Моди, которая управляет штатом Карнатака и выразила полную поддержку запрету.