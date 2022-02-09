Школы Южной Индии закрываются из-за протестов против запрета хиджаба

Власти приказали школам и колледжам на юге Индии закрыться на три дня из-за роста протестов против запрета на ношение хиджаба.
Во время одной из демонстраций полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих на территории государственной школы. Агентство France-Presse сообщило, что в школах близлежащих городов южно-индийского штата Карнатака было замечено больше, чем обычно, полицейских.
Во время одной из демонстраций полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих на территории государственной школы. Агентство France-Presse сообщило, что в школах близлежащих городов южно-индийского штата Карнатака было замечено больше, чем обычно, полицейских.
Студентам-мусульманам в штате Карнатака запретили носить хиджаб и входить в класс в нем. По сообщению службы новостей «Аль-Джазира», с 31 декабря студенты колледжа Удупи, носящие хиджабы, были отмечены как отсутствующие, несмотря на их попытки посещать занятия.
Первые студенческие протесты начались в колледже Удупи, средней школе для девочек в районе Удупи штата Карнатака. По сообщению Associated Press, по мере того, как все больше школ начали запрещать ношение хиджаба, учащиеся подали петиции в суды штатов, утверждая, что их религиозные права ущемляются. Во вторник высший суд штата Карнатака начал рассмотрение одной из этих петиций, но отложил рассмотрение перед вынесением решения.
Первые студенческие протесты начались в колледже Удупи, средней школе для девочек в районе Удупи штата Карнатака. По сообщению Associated Press, по мере того, как все больше школ начали запрещать ношение хиджаба, учащиеся подали петиции в суды штатов, утверждая, что их религиозные права ущемляются. Во вторник высший суд штата Карнатака начал рассмотрение одной из этих петиций, но отложил рассмотрение перед вынесением решения.
В ответ на протесты мусульман некоторые студенты-индуисты начали носить шали шафранового цвета, символ индуистских националистических групп, заявляя, что протесты мешают их обучению.
В понедельник колледж Удупи разрешил девушкам в хиджабах посещать занятия, но они должны были сидеть в отдельных классах.
Сообщества меньшинств выражают растущий страх перед усилением преследований при правительстве премьер-министра Нарендры Моди.
По данным AFP, Бхаратия Джаната, индуистская националистическая партия Моди, которая управляет штатом Карнатака и выразила полную поддержку запрету.
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